Hennepkwekerij aangetroffen

Het pand was in beeld gekomen omdat het particulier werd verhuurd, terwijl er geen sprake leek te zijn van bewoning. Ook waren er ramen afgeplakt. In het pand vond de politie drie ruimtes waarin hennep werd gekweekt. In totaal ging het om 474 planten. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters e.d.) in beslag. Bij controle bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom.



In het pand was een verdachte aanwezig. Het ging om een 51-jarige man zonder bekend adres in Nederland. De man is vermoedelijk afkomstig uit China. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de man.



2020137306