Man aangehouden voor diefstal met geweld

Op zaterdagmiddag 4 juli kwam een man een slijterij aan de Spaansgroenstraat in Zaandam binnenlopen. De man vroeg om een aantal flessen cognac. Toen deze voor hem op de toonbank stonden, pakte hij een mes waarmee hij het winkelpersoneel bedreigde. Vervolgens pakte hij de tassen met flessen en liep de winkel uit.



Op dinsdagavond 7 juli vroeg vermoedelijk dezelfde man bij een slijterij aan de Verzetstraat in Koog aan de Zaan om een aantal flessen cognac. Hij stopte een deel van de flessen in zijn rugtas. De resterende flessen zaten in een plastic tas. In plaats van af te rekenen, draaide de man zich om en wilde naar buiten lopen. Toen winkelpersoneel achter de man aan ging, pakte deze een mes en bedreigde het personeel hiermee.



Op basis van het opgegeven signalement en het verrichte onderzoek kon de politie de identiteit van de man achterhalen. Toen de politie hem in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 juli op straat in Zaandam tegen kwam kon hij aangehouden worden. Bij de verdachte werd een mes aangetroffen dat mogelijk bij de berovingen is gebruikt.



De verdachte is inmiddels aan de Rechter Commissaris voorgeleid en in bewaring gesteld.



2020138901-141408



Noot voor de redactie: de woordvoering over deze zaak ligt bij het Openbaar Ministerie