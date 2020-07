Opgelet! Bouwcontainer gewild inbraakobject

Veel bouwondernemingen gebruiken daar containers voor die met grote hangsloten worden afgesloten. Veilig? Dat is nog maar de vraag, want het gebeurt regelmatig dat bouwcontainers worden opengebroken. En die kans neemt in de vakantieperiode alleen maar toe. In de nacht van woensdag 15 op vrijdag 16 juli werd er bijvoorbeeld ingebroken in bouwketen en een zeecontainer op een bouwplaats aan de Molenweid in Blokker. Uit de container verdween duur elektrisch gereedschap en meetapparatuur.