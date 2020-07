Verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij explosie

Maandagochtend 6 juli rond 08:00 uur werd een fles met brandbare vloeistof tot ontploffing gebracht aan de achterzijde van de woning. Bij de explosie was alleen materiële schade. Er raakte niemand gewond.



Dezelfde woning was al eerder doelwit. Op zondag 31 mei vond hier ook een explosie plaats en raakte een 48-jarige vrouw ernstig gewond. In het onderzoek naar dit incident werden eerder al twee verdachten aangehouden. Zij zitten vast. Een mogelijke samenhang tussen de twee incidenten wordt meegenomen in het onderzoek.



Het onderzoek naar beide incidenten wordt voortgezet. Tijdens het onderzoek heeft de recherche al veel getuigen gesproken. Heeft u informatie over één van deze of beide incidenten, waarover u de politie nog niet heeft gesproken? Of heeft u beeldmateriaal? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2020140088



Zie ook eerdere berichtgeving over deze zaak:

https://www.politie.nl/nieuws/2020/juli/6/04-explosief-aan-vrijheidsweg-haarlem.html



https://www.politie.nl/nieuws/2020/juli/10/04-twee-aanhoudingen-in-onderzoek-na-explosie.html