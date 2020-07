Dealer op het Helena van Doeverenplantsoen aangehouden

Nadat er bij de politie verschillende meldingen waren binnengekomen dat er door personen die op het Helena van Doeverenplantsoen rondhangen en veel overlast veroorzaken in verdovende middelen worden gehandeld, is er door agenten extra toezicht gehouden. Toen agenten handelingen zagen die wijzen op de handel in verdovende middelen zijn de twee mannen op heterdaad aangehouden. Zowel de koper (49-jarige man, Den Haag) als de dealer (49-jaar, Den Haag) zijn voor verhoor ingesloten aan een politiebureau. Bij de dealer zijn verdovende middelen en contant geld inbeslaggenomen.

Melden helpt

Heeft u het idee dat een soortgelijke situatie ook in uw woonomgeving aan de hand is, meld dit dan zodat wij uw woonomgeving kunnen verbeteren.

Tips:

- via het tipformulier onderaan dit bericht

- via 0900-8844

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M