Man aangehouden op Getijmolenerf Gouda na inbraak met geweld Broekselaantje Bergambacht

Twee inbrekers die in de woning waren werden tijdens de inbraak gestoord door de bewoners die in huis lagen te slapen. Nadat zij werden ontdekt werd geweld tegen de bewoonster gebruikt waarna de inbrekers de woning verlieten.

Na de inbraak zijn twee mannen op een scooter weggevlucht. Door politie-eenheden van de eenheid Den Haag, Midden-Nederland, Rotterdam en de Landelijke eenheid is vervolgens gezocht naar de twee mannen op een scooter. Met inzet van de politiehelikopter kwam de politie de daders op het spoor en konden zij gevolgd worden.

Eén van de verdachten was een woning aan het Getijmolenerf in Gouda ingevlucht en kon, na inzet van een politiehond, worden aangehouden. De verdachte is op dit moment ingesloten op het politiebureau waar verder onderzoek plaatsvindt. Naar de tweede verdachte wordt nog een onderzoek ingesteld.

Hoewel het slachtoffer erg geschrokken is maakt zij het naar omstandigheden goed.

Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die wat hebben gezien of gehoord.

Mogelijk heeft u informatie over de tweede persoon die tijdens het vluchten werd gezien, of heeft u andere informatie.

Wij komen dan graag met u in contact via telefoonnummer 0900 8844.

Wilt u liever anoniem een melding maken dan kunt u contact opnemen met MeldMisdaadAnoniem 0800 7000