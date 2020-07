Aanhouding na achtervolging

De verdachte reed in een auto over de A16 nabij Dordrecht. Bij het zien van een politiewagen van de Landelijke Eenheid vluchtte de bestuurder met hoge snelheid weg. De agenten van de Landelijke Eenheid zetten de achtervolging in. Tijdens de achtervolging werden snelheden boven de 260 km/uur gehaald. Ook ging het over Belgisch grondgebied. Agenten uit de eenheid Zeeland-West-Brabant sloten bij de achtervolging aan. In het centrum van Hoogerheide raakte een agent in een politiewagen van de Landelijke Eenheid betrokken bij een ongeval. Hij raakte niet gewond.

De verdachte, de woonplaats is niet bekend, reed door naar Huijbergen en reed de Vennekensstraat in. Dat is een doodlopende straat. Hij vluchtte te voet verder. De hondengeleider vond de verdachte in een tuin van een woning. Hij werd aangehouden en overgebracht voor nader verhoor. De politie nam 15 pakketten in beslag. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Naar schatting gaat het om ongeveer 16 kilo.