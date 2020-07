Dronken automobilist veroorzaakt schade

Een voorbijganger waarschuwde rond 02.35 uur dat een zeer dronken man Achter de Heuvel in een auto stapte en wegreed. Daarbij zou hij tegen een verkeerszuil zijn gereden. Meerdere politie-eenheden zijn naar de melding gereden. Op de Oerlesestraat geven ze de bestuurder een stopteken maar dit wordt genegeerd. Het lukt de agenten om het voertuig op Generaal Smutslaan de auto tot stilstand te brengen. Op de Paleisring is de bestuurder door de afzetting gereden. De auto had flinke schade en heeft tijdens de rit een spoor van brokstukken en olie achtergelaten. De bestuurder is aangehouden. Hij is voor controle naar een ziekenhuis overgebracht en daar is ook een bloedproef afgenomen.