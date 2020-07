Vijf gewonden na ongeval

De toedracht is nog onduidelijk, maar een bestuurder in een personenauto met een Belgisch kenteken reed vrijdagochtend tegen een stilstaande vrachtwagen uit Nederland. De auto raakte met de linker voorzijde de achterzijde van de vrachtautocombinatie. De vrachtwagenchauffeur die in de vrachtwagen aanwezig was informeerde direct de hulpdiensten. De bestuurder van de personenauto raakte ernstig gewond. Ook vier andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De personalia zijn op dit moment niet bekend. De personenauto is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.