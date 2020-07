Internetfrauder opgepakt

In februari werd er aangifte van identiteitsfraude gedaan tegen de verdachte. Al snel bleek dat er meer gevallen waren van identiteitsfraude die in verband konden worden gebracht met de verdachte en dat er ook aangiftes tegen de verdachte waren gedaan van internetfraude. De politie startte een onderzoek naar de verdachte waaruit bleek dat de verdachte er voor zorgde dat er automatisch uit naam van de slachtoffers gereageerd werd op verkoopadvertenties. Door het bouwen van een “bot” werden er honderden automatisch gegenereerde berichten naar verkopers gestuurd met de vraag of het product nog te koop was en ze terug wilden bellen of mailen. Hierdoor werd één van zijn slachtoffers binnen 48 uur door 1200 personen benaderd. Een ander slachtoffer ontving in korte tijd zo’n 2000 berichten, telefoontjes en voicemailberichten.