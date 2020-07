Gewapende overval op winkel

Rond 20.10 uur drong een onbekende jongen de winkel binnen die inmiddels was gesloten. Hij bedreigde de medewerkers met een mes en eiste geld. De medewerkers werden opgesloten in het kantoor en de dader wist met een onbekend geldbedrag te vluchten. De politie is een onderzoek gestart en heeft een Burgernetbericht verspreid. Ze is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben. ZIj kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of geheel anoniem melding maken bij M. via 0800-7000.