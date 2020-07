Getuigen gezocht van beroving op de Zonnehof

Drie tieners zijn net de stad in geweest om wat te winkelen. Op de Zonnehof gaan de jongens even in het parkje zitten, als er drie andere jongens vanaf de Utrechtseweg aan komen lopen. De jongens voegen zich bij het groepje onder de boom.

Agressief

In eerste instantie is de sfeer gemoedelijk, tot er zich nóg een jongen bij de groep voegt. Deze jongen vraagt het slachtoffer wat er in zijn tas zit en dat hij deze moet openen. Wanneer het slachtoffer zijn tas niet wil openen, wordt de jongen agressief en dreigt met een vuurwapen. Het slachtoffer opent daarop zijn tas en wordt beroofd van zijn persoonlijke bezittingen. Het signalement van deze dader luidt:

- jongen van 14-16 jaar oud

- ongeveer 1.65 meter groot,

- een lichtgetinte huid.

- een tenger/gespierd postuur

- Hij droeg die dag een wit vest met zwarte spetters.

De andere drie jongens zijn ook tussen de 14-16 jaar oud, met een donkere huid. Ze droegen sportieve kleding vooral zwart van kleur.

Na de beroving rennen de vier jongens weg in de richting van de Arnhemseweg.

Vragen

De politie zoekt getuigen van deze beroving. Was je afgelopen maandag tussen 15.15-16.00 uur op de Zonnehof en heb je dit groepje gezien? Of wellicht de jongens zien wegrennen in de richting van de Arnhemseweg? Woon of werk je op de Zonnehof en beschik je wellicht over camerabeelden? Of heb je misschien iets gehoord over deze beroving?

Meld misdaad

Is het antwoord op één van bovenstaande vragen ‘ja’, deel dit dan met de politie via 0900 – 88 44 of digitaal via het onderstaande tipformulier. We kunnen ons voorstellen dat je misschien iets weet, maar dit liever anoniem deelt. Ook dat kan, via Meld Misdaad Anoniem via MOnline of 0800-7000.