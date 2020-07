Vier meldingen van een 'kettingwisseltruc'

Bij de ‘kettingwisseltruc’ gingen de daders als volgt in het werk:

de slachtoffers werden benaderd door een onbekende vrouw die de weg vroeg. Na de uitleg van de route, werd het slachtoffer door de vrouw omhelsd, waarbij zij als ‘dank’ een nieuwe ketting om de nek van het slachtoffer omdeed. Terwijl zij dit deed, beroofde zij de slachtoffers van hun eigen sierraden.



Witte auto

De vrouw heeft zwart opgestoken haar en speekt gebrekkig Nederlands. Meestal stapt zij uit een grijs/witte, vierdeurs auto. In die auto bevinden zich voorin personen, meestal mannen. De vrouw zelf bevindt zich achterin de auto. De drie rijden op verschillende plekken in Utrecht waarbij het lijkt alsof ze verdwaald zijn en de vrouw uitstapt om de weg te vragen.

Signalement

Het signalement luidt:

- Kleine vierdeurs auto, grijs/wit van kleur.

- Voorin twee mannen met een donkere huid, van wie één met snor.

- De vrouw is circa 1.60m lang.

- Zij spreekt gebrekkig Nederlands.

- Zij heeft een lichtgetinte huid en zwart opgestoken haar.

Berovingen

De berovingen vonden plaats op de volgende data/locaties:

-Oud Wulvenlaan op 7 juli

-De Robijnlaan op 9 juli

-Naxosdreef op 9 juli

-Koningin Wilhelminalaan op 17 juli

Vragen

De politie is op zoek naar de daders. Heeft u een dergelijke beroving gezien of weet u iets van de grijs/witte auto? Heeft u camerabeelden van één van deze berovingen? Of wellicht heeft iemand die aan het signalement voldoet, getracht de gestolen kettingen te verkopen?

Meer slachtoffers?

Het is mogelijk dat deze kettingwisseltruc meer slachtoffers, of bijna-slachtoffers heeft gemaakt, ook buiten de stad Utrecht. Is u, of iemand die u kent, ook iets dergelijks overkomen? Meld u zich dan bij de politie.

Melden

Melden kan via onderstaand tipformulier of door contact op te nemen via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan ook via MOnline of telefoon 0800-7000.