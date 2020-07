Lichaam vermist Duits meisje aangetroffen

Het lichaam werd gevonden door een zoekploeg van de Landelijke Eenheid. Direct na de vondst van het lichaam is de familie geïnformeerd. Vervolgens is zij door de KNRM van Ameland en Schiermonnikoog naar Ameland gebracht. Nadat het meisje is geïdentificeerd, is haar lichaam overgedragen aan de familie.

Eerder deze week is over de vermissing en de daarop volgende zoekacties gecommuniceerd via een bericht op politie.nl