Agenten gewond geraakt bij aanhouding

Rond 00.10 uur kregen agenten een melding dat er op de Loevesteinlaan ter hoogte van de Genemuidenstraat in Den Haag een man met een baksteen een bromfiets vernielde. De melder gaf verder een signalement van deze man en verklaarde dat de man inmiddels was opgestapt op de bromfiets en zonder verlichting was weggereden in de richting van de Loevesteinlaan. Na een zoektocht in de directe omgeving zagen agenten de man in de Genemuidenstraat rijden. De agenten gaven de man een stopteken, die hij negeerde. Korte tijd later zagen de agenten op de hoek van de Loevesteinlaan met de Melis Stokelaan de bromfiets op de grond liggen, de man stond er naast. Daarop hielden de agenten de 41- jarige man staande.

De man was direct verbaal zeer agressief tegen de agenten. Plotseling gaf de man een vuistslag in het gezicht van één van de agenten. De agent viel vervolgens hard op zijn rug, kwam op de grond terecht en raakte gewond aan beide armen en gezicht.