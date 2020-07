Verkeerscontrole voor veilige zomervakantie

Inspectie

Automobilisten met een camper, caravan of vouwwagen werden willekeurig door motoragenten van de weg gehaald en begeleid naar de controleplaats. Daar werden de voertuigen geïnspecteerd. Gelet werd op de rijtechnische staat van de combinatie, maar bijvoorbeeld ook op verlichting, remmen, gewicht en de bandenspanning. De politie keek ook of rijbewijzen en de kentekenbewijzen kloppen. Dat wil zeggen: mag deze bestuurder met deze combinatie rijden en zijn de vereiste papieren in orde.

Bewustzijn creëren

Het doel van de controle is vooral om bewustzijn te creëren bij vakantiegangers: zorg dat je camper, caravan of vouwwagen vóór vertrek in orde is en je veilig de vakantie ingaat.

Goed voorbereid op reis

Het merendeel van de combinaties was in orde en zij konden snel weer hun reis hervatten. Toch bleek niet iedereen alles in orde te hebben tijdens de controle. In totaal werden er bij deze controle drieëntwintig processen-verbaal uitgereikt ondermeer voor het tonen van een onjuist rijbewijs, te zware belading, gladde banden, losbreekinrichting en onjuiste achterverlichting.