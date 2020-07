Woninginbreker Wateringen aangehouden

Rond 03.20 uur kregen agenten een melding dat er bij een woning aan de Woudveen in Wateringen gepoogd was in te breken. De bewoner was wakker geworden van breekgeluiden bij één van zijn ramen van zijn woning. Bij het raam zag de melder de inbreker en zag dat deze wegrende in de richting van het Dalveen. De bewoner zag verder dat er schade aan het betreffende raam zat. Nadat het signalement werd doorgegeven kon even later op de Dorpskade de inbreker worden aangehouden.

Bij de fouillering van deze 22- jarige man werden er inbrekerswerktuigen aangetroffen. De verdachte werd overgebracht naar een politiebureau waar hij later zal worden gehoord. De recherche zal samen met de forensische opsporing onderzoek doen.