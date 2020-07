Aanhouding na WhatsApp fraude

Eind februari 2020 deed een 52-jarige vrouw uit Oud-Gastel aangifte van WhatsApp fraude. Zij was opgelicht door iemand die via de WhatsApp zich voordeed als haar dochter die in nood zat. Met een smoes vroeg men om geld over te maken vanwege het noodgeval. Dit doen ze geraffineerd en soms wordt zelfs het stemgeluid nagebootst of wordt gezegd dat de verbinding zo slecht is en er veel ruis op de lijn zit zodat je de stem vaag hoort. De politie stelde een onderzoek in en het spoor leidde naar een man in Arnhem. Hij werd vrijdag 17 juli 2020 rond 21u00 in Arnhem aangehouden en zit daar vast voor verhoor.

Geraffineerde manier om je op te lichten

Oplichting via WhatsApp is een van de meeste toenemende vormen van online criminaliteit. Een van de praktijken is dat een 'bekende' je een appje stuurt vanaf een onbekend nummer, maar de profielfoto klopt wel. Deze foto halen ze van internet. Ze vertellen een smoes waarom hij of zij een nieuw nummer heeft. En de 'bekende' vraagt je, soms na enige tijd pas, om geld voor te schieten. En er is meestal haast bij. De 'bekende' wil niet op een andere manier communiceren, of hij beweert dat dit niet kan, bijvoorbeeld door een kapotte telefoon. In sommige gevallen hoor je als je belt vaag de stem van de bekende, waarna het gesprek stopt. Soms ontvang je een smoes waarom de verbinding verbroken werd. Dit kunnen geluidsfragmenten van social media zijn. Of ze melden dat de verbinding zo slecht is dat de communicatie via de WhatsApp verder gaat. Ze gebruiken daarbij specifieke woorden van de ‘bekende’. Besef dat criminelen foto’s, persoonlijke informatie en stopwoorden via social media halen, zoals van Facebook. Zo kunnen ze personen goed imiteren; van actuele gebeurtenissen tot gekopieerd taalgebruik en stemfragmenten. Een voorbeeldgesprek van WhatsApp-fraude lees je op de Fraudehelpdesk, waarbij een oplichter doet alsof hij de zoon is met een betalingsprobleem.

Hoe voorkom je WhatsApp-fraude

Vraagt een bekende via WhatsApp om geld, bel die persoon dan op via het (oude) nummer uit je eigen adresboek. Vaak blijkt dat het nummer nog gewoon werkt. Doe dit altijd hoe goed je iemand ook vertrouwt. Krijg je geen contact, maak dan geen geld over. En maak afspraken met je omgeving over hoe iemand je om financiële hulp kan vragen en deel dit niet met anderen.