Arrestatie nadat vrouw van ketting werd beroofd

Op een parkeerplaats van een winkel aan de Westhavendijk is woensdagmiddag 15 juli rond 13u40 een vrouw op brute wijze van een ketting beroofd. De politie stelde een onderzoek in. Dankzij omstanders en camerabeelden kreeg het team een goed signalement van de dader. Agenten gingen de straat op om de identiteit van de dader te achterhalen, maar dat lukte niet. Hij werd niet herkend. Een agent in burger speurde vrijdagavond rond 19u15 rond het Stationsplein en zag een man die voldeed aan het signalement. Ook de fiets die de verdachte op dat moment bij zich had leek op de fiets waarop de dader woensdag gevlucht was. De verdachte werd aangehouden. De ketting is niet teruggevonden. De verblijfplaats van de verdachte is onbekend.