Arrestatie na zware mishandeling

Er ontstond onenigheid over een geluidsoverlast in de Prins Clausstraat. De toedracht is onduidelijk, maar een 30-jarige man uit Heinkenszand liep een hoofdwond op. Daarbij is mogelijk een mes gebruikt. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde een 55-jarige verdachte op verdenking van zware mishandeling.