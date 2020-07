Man gewond bij steekincident

Het slachtoffer, leeftijd en woonplaats nog niet bekend, werd na een worsteling meerdere malen door een nog onbekende man met een mes gestoken. De verdachte is te voet weggelopen in de richting van de Tangostraat. Het slachtoffer werd ernstig gewond op de Tangostraat aangetroffen en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de aanleiding en exacte toedracht waarbij ook met een speurhond in de omgeving werd gezocht. De politie is op zoek naar getuigen of personen die meer informatie hebben over het steekincident. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem melden bij M. via 0800-7000.