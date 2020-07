Aanhouding na verzet

Bijzondere opsporingsambtenaren vroegen rond 12u20 spoedassistentie van de politie omdat een man zich agressief gedroeg. Agenten gingen naar de locatie toe en probeerden de man rustig te krijgen. De verdachte sloeg echter een agent. De verdachte werd daarop aangehouden, maar hij verzette zich. Daarom is pepperspray gebruikt. Een omstander schoot nog te hulp, omdat de verdachte zich behoorlijk verzette. Uiteindelijk kreeg hij medische zorg en is hij door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden voor mishandeling van een agent, maar hij verblijft nog in het ziekenhuis voor medische zorg.

Geweld tegen politie

De politie tolereert geen verbaal geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.