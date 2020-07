Getuigen gezocht van straatroof fiets

Een 17-jarige man uit Middelburg werd maandag 6 juli 2020 tussen 15u30 en 16u00 in de Isabellagang mishandeld door twee mannen. Ze namen zijn fiets mee. De politie arresteerde zaterdag 18 juli twee verdachten (18 en 20 jaar) uit Middelburg op verdenking van deze straatroof. De fiets is (nog) niet teruggevonden. De politie heeft uw hulp nodig.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van deze straatroof en mishandeling. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-174502.