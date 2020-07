Hennep in woning gevonden

De politie beschikte over informatie dat er drugs in een woning aan de Machteld van Gelrestraat zou zijn. Zaterdagavond stelden agenten een onderzoek in en doorzochten de woning. Ze vonden ongeveer 55 gram henneptoppen. Een bewoner (17) en een 18-jarige man uit Tholen die in de woning aanwezig waren werden aangehouden. Zij zitten vast voor verhoor.