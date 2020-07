Politie beëindigt illegaal feest

Er werd vanochtend melding gemaakt van geluidsoverlast. Agenten zijn direct poolshoogte gaan nemen en zijn in gesprek gegaan. In eerste instantie vertrok een derde van de aanwezigen, maar de anderen wilden niet weggaan. Vervolgens is er opgeschaald om aan het geheel een einde te maken. Er kwamen onder meer hondeneenheden, de politiehelikopter, de Koninklijke Marechaussee en bijstand van de Landelijke Eenheid en Rotterdam. Het werd de aanwezigen duidelijk dat er ingegrepen zou gaan worden en ze begonnen op te ruimen. Tegen tien uur werd een linie gevormd door de politie en om 10.30 was iedereen vertrokken. Het terrein heeft men netjes opgeruimd. Er werd geen geweld gebruikt.