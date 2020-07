Twee zwaargewonden bij ongeval

Grubbenvorst - Zaterdagnacht rond 2:30 uur raakten op de A73 richting Venray door nog onbekende oorzaak twee auto's van de weg. Eén van de auto's stond in brand, de brandweer moest het vuur blussen. Bij het ongeval waren in totaal vijf slachtoffers betrokken. De slachtoffers zijn allemaal met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Twee van de slachtoffers hebben vermoedelijk ernstig letsel. Eén traumahelikopter is ter plaatse geweest, maar de gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is afgesloten voor het verkeer. Dit kan nog enige tijd duren.