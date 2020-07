Drugslab ontdekt: vijf aanhoudingen

Gelderland / Zeeland - In een lopend strafrechtelijk onderzoek naar de productie van synthetische drugs zijn vijf aanhoudingen verricht. Op een locatie in de Zeeuwse gemeente Sluis is een lab aangetroffen waar geen productie meer plaatsvond, vermoedelijk is daar Chrystal Meth geproduceerd.