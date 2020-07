250 liter aceton aangetroffen

De politie Noord-Holland heeft in het kader van ‘NH Drugsalert’ extra aandacht voor productielocaties van synthetische drugs. Ook is er extra aandacht voor precursoren en grondstoffen die gebruikt worden bij de productie van drugs. De politie stelt een nader onderzoek in.



Gevaar

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De productie van drugs is levensgevaarlijk voor de (directe) omgeving en de gebruikers van de verdovende middelen. De politie neemt daarom informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op.



Melden

Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie is te vinden op de website: https://nhdrugsalert.nl/