Man in voet geschoten in Hoorn

De man, een inwoner van de gemeente Hoorn, is overgebracht naar het ziekenhuis en inmiddels geopereerd. Op dit moment is hij nog niet in staat om verhoord te worden. In de nacht is onder meer gezocht met een explosievenhond naar sporen.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij het incident betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020136722.