Aanhoudingen door EVA-team: bijna zes jaar in één ochtend

Een succesvolle ochtend was het afgelopen maandag voor het EVA-team. In totaal hielden ze drie mannen aan die bij elkaar opgeteld bijna zes jaar gevangenisstraf probeerden te ontlopen.



Een 46-jarige man uit Den Haag stapte in zijn auto om te gaan werken in Leiden, daar is hij niet aangekomen. Onderweg naar zijn werk is hij in de Zwartsluisstraat in Den Haag aangehouden. Hij moet nog 1076 dagen zitten voor poging doodslag.



Een andere 46- jarige man, zonder vaste woonplaats, was veroordeeld tot 901 dagen gevangenisstraf voor diefstal met geweld. Het EVA-team maakte aan hem en zijn familie kenbaar dat ze hem op het spoor waren, hij heeft zich daarop vrijwillig gemeld bij de politie.



Een 49-jarige man uit Alphen aan den Rijn was veroordeeld tot 149 dagen gevangenisstraf voor mishandeling (huiselijk geweld) en bedreiging. Na onderzoek bleek dat de man in een woning in Den Haag verbleef. Het EVA-team hield hem daar aan.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.