Auto in brand, politie zoekt getuigen

Kort na de melding troffen de agenten een auto aan waar aan de voorzijde de vlammen uitsloegen. De auto stond geparkeerd voor het woonhuis van de eigenaar. De brandweer kon de auto kort na het incident blussen. Er zijn voor zover bekend geen andere voertuigen beschadigd geraakt. Uit onderzoek is gebleken dat de brand is aangestoken door vermoedelijk drie mannelijke verdachten. De recherche onderzoekt de zaak.

Getuigen of camerabeelden

De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen op die wat gezien of gehoord hebben dat mogelijk te maken zou kunnen hebben met de brand, dit te melden. De politie is te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Wilt u uw informatie liever anoniem melden? Dan kunt u contact opnemen met de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.