Verkeersregelaar mishandeld; getuigen gezocht

Het 30-jarige slachtoffer uit Voorburg stond rond 19.30 uur het verkeer te regelen op de kruising van de Erasmusweg en de Muldersgaarde toen hij in conflict raakte met twee mannen die in een witte bus aan kwamen rijden. Zij waren het oneens met de aanwijzingen van de verkeersregelaar en besloten om de man meerdere klappen en trappen te geven. Ook bekogelden zij de man met stenen. De verkeersregelaar, die inmiddels aangifte heeft gedaan, is voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die deze mishandeling op de kruising van Erasmusweg en Muldersgaarde hebben gezien. Heeft u meer informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.