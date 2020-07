Politie zoekt getuigen brand kelderbox

Rond 01.30 uur kwam de melding binnen dat er brand zou zijn in de kelderbox. Toen agenten aankwamen in de Hartzstraat was de brandweer al bezig met het blussen. Door de rookontwikkeling ging de rookmelder af. De bewoners van het appartementencomplex hebben hun woning korte tijd moeten verlaten maar konden al snel weer terugkeren. De politie onderzoekt op dit moment of er sprake is van een mogelijke brandstichting en doet verder onderzoek.

Getuigenoproep

De recherche zoekt getuigen en roept mensen op die wat gezien of gehoord hebben dat mogelijk te maken zou kunnen hebben met de brand, dit te melden. De politie is te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. U kunt uw informatie ook delen via het onderstaande tipformulier. Wilt u uw informatie liever anoniem melden? Dan kunt u contact opnemen met de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.