Getuigen mishandeling en schietincident gezocht

Het slachtoffer liep woensdagavond 1 juli rond 20.30 uur samen met twee andere jongens op het basketbalveld bij het Fonteinbos toen plotseling drie jongens op hen af kwamen rennen. De 17-jarige Zoetermeerder werd vervolgens met een kettingslot geslagen door één van de drie jongens. Na de mishandeling zijn door meerdere personen knallen gehoord. Voor zover bekende raakte niemand hierbij gewond. Later op de avond hield de politie in verband met de mishandeling een jongen aan. Deze is inmiddels weer vrijgelaten omdat hij niet langer verdachte is. Het slachtoffer, die voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis moest, heeft aangifte gedaan van mishandeling.



Signalement verdachten



Jongen 1

- lichtgetinte huidskleur

- ongeveer 15 a 17 jaar oud

- normaal postuur

- ongeveer 1.65 meter lang

- bruin/zwart krullend haar

- zwart vlekje onder linkeroog (vermoedelijk soort moedervlek)

- grijs vest met capuchon

- blauwe spijkerbroek

- sportschoenen



Jongen 2

- lichtgetinte huidskleur

- ongeveer 15 a 17 jaar oud

- normaal postuur

- ongeveer 1.60 meter lang

- zwart gemillimeterd haar

- grijze hoodie met capuchon

- zwarte trainingsbroek

- sportschoenen



Jongen 3

- lichtgetinte huidskleur

- ongeveer 15 a 17 jaar oud

- normaal postuur

- ongeveer 1.55 meter lang

- groene hoodie

- grijze broek met strepen



Getuigen gezocht

Was u getuige van de mishandeling in het Fonteinbos of heeft u meer informatie over de knallen die zijn gehoord? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Wilt u liever anoniem een melding doen? Neem dan contact op met M. 0800-7000.