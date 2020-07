Hennepkwekerij opgerold na tip over stankoverlast

Na de ontdekking van deze hennepkwekerij startte de politie een onderzoek. Tijdens dit onderzoek werd duidelijke dat de hennepkwekerij vermoedelijk al geruime tijd actief was alvorens deze werd ontdekt. Ook ontstond er het vermoeden dat er meerdere personen bij betrokken waren en/of zich ook bezig hielden met het kweken van hennep. Tevens bleek uit dit onderzoek dat men in de afgelopen jaren vermoedelijk enkele tonnen hebben verdiend met het kweken van de hennep. Ook kwam naar voren dat er kluizen werden gehuurd waar mogelijk geld in werd opgeslagen.

Vier verdachten aangehouden

Naar aanleiding van de vergaarde informatie hebben er in juni 2020 controles plaats gevonden bij twee woningen in Vlaardingen. Hierbij werd op één adres gebruikt kweekmateriaal aangetroffen en in een andere woning ruim 14 kilo hennep. Daarnaast hebben er doorzoekingen plaats gevonden in de kluizen en werd hierbij ruim € 400.000,- aan contant geld aangetroffen. Ook nam de politie een recent aangekochte boot in beslag. In de afgelopen dagen zijn er vier verdachten, twee mannen van 43 en 49 uit Vlaardingen en een man en vrouw 50 en 42 jaar uit Spijkenisse voor aangehouden.