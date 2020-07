Inbreker aangehouden na achtervolging door maisveld

De politie kreeg rond 23.05 uur melding van de zaak en agenten waren snel ter plaatse. En bij het zien van de politie ging de verdachte er te voet van door. Hij vluchtte een maisveld in waarop de dienders naar hem op zoek gingen. Na enige tijd bleek de verdachte via een sloot op een nabijgelegen weg te zijn beland waar hij was aangereden door een automobilist. Daaraan hield de man nauwelijks letsel over. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De man had geen legitimatie op zak en was erg recalcitrant. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. De bewoner van het pand aan de Kijkuitstraat heeft aangifte gedaan.