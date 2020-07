Man bedreigd medewerkers bij overval

Rond 15.20 uur ontvingen de agenten een melding van een overval in een winkel. Het bleek te gaan om een diefstal met geweld, waarbij de verdachte een klein geldbedrag had buitgemaakt. De verdachte heeft de medewerkers bedreigd met een mes, er is niemand gewond geraakt. Daarna is hij er vandoor gegaan. Agenten ter plaatse hebben de man niet meer aangetroffen. Zijn signalement is als volgt:

- Man, rond de 35-40 jaar

- Vermoedelijk van Turkse komaf

- Zwarte hoodie en een muts

- Verzorgd uiterlijk met baard