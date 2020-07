Getuigen plofkraak geldautomaat gezocht

Bij de plofkraak zijn geen gewonden gevallen. Door de plofkraak is er wel schade aan omliggende panden ontstaan. Het is nog onbekend of er buit gemaakt is. Na de plofkraak zouden twee personen op een scooter zijn weggereden. De omgeving is afgezet en is onderwerp van sporenonderzoek. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt ter plaatse.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de plofkraak of mogelijk meer informatie hebben over de twee personen die op de scooter zouden zijn weggevlucht. Beschikt u over camerabeelden waarop de verdachten zijn vastgelegd? Deel deze dan via www.politie.nl/upload. Of zag u de twee wellicht kort voor of na de plofkraak op de scooter? Neem dan contact via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).