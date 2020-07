Politie keek live mee met chatberichten criminelen

26Lemont richtte zich op Encrochat, een bedrijf dat jarenlang cryptocommunicatie-diensten aanbood, voornamelijk aan criminelen. Encrochat was een van de grootste aanbieders en crimineel Nederland was grootverbruiker. ‘Met dit onderzoek slaagden wij erin om meer dan 20 miljoen berichten tussen criminelen in real-time mee te lezen’, zegt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid. ‘En dan hebben we het alleen nog maar over de berichten die relevant zijn voor Nederland. Met een machtiging van de rechter-commissaris hebben we sinds 1 april de communicatie van duizenden zware criminelen live gevolgd. Sommige berichten waren zo ontluisterend dat ze ons voorstellingsvermogen ver te boven gingen. We kwamen oude bekenden van politie en justitie tegen en identificeerden nieuwe spelers. Het is alsof we bij de criminelen aan de vergadertafel zaten.’