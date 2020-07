Vier bestuurders zonder rijbewijs aangehouden

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen woensdag 1 juli omstreeks 16.00 uur op de A1 bij Diemen een auto rijden die zich met een te hoge snelheid zigzaggend door het verkeer worstelde. Uit de politiesystemen bleek dat het rijbewijs van de eigenaar van die auto ongeldig was verklaard. De agenten gaven de bestuurder een volgteken. Daar leek hij in eerste instantie aan te voldoen maar op het laatste moment ging hij er weer vandoor. Even later lukte het de politie toch voor hem te komen en werd de auto langzaam tot stoppen gedwongen. Toen de auto’s bijna stil stonden probeerde de bestuurder er toch weer vandoor te gaan maar reed achter tegen de politiewagen aan. De bestuurder, 27 jaar en afkomstig uit Bussum, was de eigenaar van de auto en werd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, het verkeersgevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een ongeval. Omdat in de auto resten van verdovende middelen werden aangetroffen werd een speekseltest gevorderd. Daaraan weigerde de man mee te werken. Aan het bureau is later wel een bloedproef door een arts afgenomen. Het onderzoek zal uitwijzen of de man ook nog onder invloed van verdovende middelen was. De auto is in beslag genomen.