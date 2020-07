Onderzoek naar schietincidenten in volle gang – update 2 juli 2020

Een team van tien rechercheurs onderzoekt drie schietincidenten. Het schietincident in Waalwijk vond plaats in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei aan de James Ensorstraat. Die nacht is een woning meerdere malen beschoten. De andere twee schietincidenten vonden plaats in Tilburg. Op donderdagmiddag 4 juni werd op de Van Mierisstraat rond 15:15 uur meerdere keren geschoten op een auto. Niemand raakte hierbij gewond. De verdachten gingen er waarschijnlijk in een donkere auto vandoor. Een paar dagen later was het opnieuw raak. Toen werd in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni rond 03:00 uur geschoten op een pand aan de Korvelseweg. Ook hierbij raakte niemand gewond. De daders vluchtten die nacht waarschijnlijk in een kleine witte auto. Niet veel later troffen agenten een Kalasjnikov vuurwapen op de openbare weg aan.



Het onderzoek naar deze drie schietincidenten is nog altijd in volle gang. De recherche onderzoekt op dit moment of er mogelijk een link is met de internationale drugshandel. Eerder heeft de recherche buurtonderzoek gedaan, met getuigen gesproken, verschillende mensen gehoord en onderzoek gedaan naar camerabeelden.