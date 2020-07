Virtueel agent Wout stopt nu echt

De succesvolle proefperiode was al beëindigd in december vorig jaar, maar tijdens de coronacrisis werd chatbot Wout weer van stal gehaald. Sinds 3 april 2020 beantwoordde hij 15.000 vragen over het coronavirus.

Bert Visser, programmamanager Redesign Dienstverlening bij de politie kijkt positief terug op de inzet van virtueel agent Wout. “Wout stelt ons als politie in staat om snel en wendbaar in te spelen op vragen vanuit de samenleving. In het geval van Covid-19 om veel vragen te beantwoorden, ze te verwijzen of te informeren. Met als doel de de regionale call centra (0900-8844) te ontlasten en om goed aan te sluiten op andere overheidscommunicatie, zoals de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.’