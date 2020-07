Politie verricht aanhouding na schietincident in Apeldoorn

Meldingen zijn van grote waarde voor de politie. Alle tips worden uiterst serieus genomen. Ook meldingen met vuurwapens is één van de prioriteiten voor de politie. Ziet u een verdachte situatie of heeft u informatie over een situatie die u niet vertrouwt? Geef deze informatie altijd door aan de politie. Uw melding telt! Hebt u informatie over dit schietincident of heeft u iets gezien of gehoord en heeft u deze informatie nog niet gedeeld met de politie? Dan vragen wij u dat alsnog te doen. Melden kan uiteraard via 0900-8844 of maak online een melding. Liever anoniem melden? Dat kan natuurlijk ook via MeldMisdaadAnoniem via 0800- 7000.

2020337622 ^ SvD