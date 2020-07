Verdachte aangehouden voor beroving

Rond 06.50 uur meldde het 16-jarige slachtoffer, een inwoonster van Almere, dat zij van haar telefoon was beroofd bij de bushalte Molenbuurt-Zuid, ter hoogte van de Staalstraat. De verdachte was na de diefstal weggerend in de richting van de Dwangmolenstraat.



De politie deed direct onderzoek en gebruikte hierbij camerabeelden en digitale techniek als opsporingsmiddel. Hierdoor kon de verdachte, een 28-jarie inwoner van Ermelo worden getraceerd en gearresteerd. Hij bleek nog in het bezit te zijn van de gestolen telefoon. Hij is ingesloten voor nader onderzoek.