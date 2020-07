Politie zoekt tasjesrover na reeks berovingen

Een 32-jarige vrouw liep samen met een vriendin omstreeks 18.40 uur op de Herenbrug toen een fietser voorbij kwam en een tas uit haar handen rukte. De vrouwen renden nog achter de man aan richting de Maliesingel, maar zagen hem verdwijnen bij het Joke Smitplein.

Geertebolwerk

Tien minuten laten, rond 18.50 uur, vond een soortgelijke beroving plaats op het Geertebolwerk ter hoogte van hotel Karel V. Een eveneens 32-jarige vrouw liep daar met een vriendin richting de Mariaplaats toen een fietser hen inhaalde en de tas van haar schouder griste. Een onbekend gebleven getuige rende achter de fietsende man aan tot aan de parkeergarage aan de Springweg, maar verloor hem daar uit het oog.

Rijnlaan

De nacht ervoor, tegen 2.50 uur, werd een 26-jarige fietsster op de Rijnlaan lastig gevallen door een man die daar liep. De vrouw werd van haar fiets geduwd en vastgepakt. De dader wilde geld hebben, maar het slachtoffer begon zo hard te gillen dat hij ervandoor ging richting de Balijelaan.

Signalement

De signalementen van de dader vertonen grote overeenkomsten. Daarom houdt de politie er rekening mee dat het mogelijk om dezelfde dader gaat. Het signalement is alsvolgt:

man

tussen 20 en 40 jaar oud

ongeveer 1.80 meter lang

lichte tot getinte huidskleur

kort zwart haar

droeg een donkere pet, een T-shirt en een broek

één slachtoffer merkte op dat hij op een oude fiets reed.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart en komt daarvoor graag in contact met getuigen. Specifiek de getuige die na de beroving op het Geertebolwerk de dader heeft achtervolgd, wordt verzocht om contact op te nemen. Maar ook als u iets heeft gezien of vermoedt op basis van de beschrijving wie de dader kan zijn, wordt u verzocht uw informatie te delen met de politie. Dat kan via onderstaand tipformulier of bel met 0900 – 88 44. Anoniem melden kan ook, via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl.