Getuigenoproep steekincident Wingerdweg in Amsterdam Noord

Amsterdam - In de vroege avond van zondag 19 juli 2020 raakt een vrouw rond 21.00 uur ernstig gewond bij een steekincident op de Wingerdweg in Amsterdam Noord. Het slachtoffer, een 38 jarige vrouw uit Amsterdam, is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. In de omgeving van de Wingerdweg volgt na het incident een intensieve zoektocht naar de verdachte, maar tot op heden zonder succes. De recherche is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen van dit incident, of met mensen die beschikken over beeldmateriaal die het onderzoek verder zouden kunnen helpen.