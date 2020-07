Getuigenoproep zware mishandeling Schouwensestraat

Rond 20:00 uur kwam de melding binnen dat er een mishandeling in een woning was. Een 27-jarige man uit Kwintsheul en een 30-jarige man uit Den Haag zouden elkaar bij een ruzie zwaar hebben mishandeld. Daarop zijn de twee aangehouden. Beide mannen moesten vervoerd worden naar het ziekenhuis voor behandeling aan hun verwondingen. Het is onbekend waarom ze ruzie kregen.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gehoord of iets opvallends gezien in de straat op vrijdagavond 17 juli? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt bellen naar 0900-8844 om uw informatie te delen. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.