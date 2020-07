Verdachten aangehouden voor woningoverval Hillegom

Maandagmiddag 16 maart rond 15:30 uur kwam de melding binnen van de overval. In de woning zijn op dat moment de bewoonster en haar twee jonge kinderen. Omdat de vrouw denkt een pakketje te krijgen, opent ze de deur. Na het openen van de voordeur wordt de “postbezorger” direct gevolgd door een andere man met een bivakmuts op. De zogenaamde postbezorger bedreigt het slachtoffer vervolgens met een vuurwapen. De bewoonster wordt onder bedreiging van het wapen gedwongen naar de garage te gaan. Daar ziet ze kans te ontsnappen. De daders gingen er vervolgens vandoor in een oud model grijze/beige Seat Ibiza.



Direct werd een recherche-onderzoek gestart om de verantwoordelijken te achterhalen. Dinsdag 7 juli werd er aandacht gevraagd voor de overval in het regionale opsporingsprogramma Team West, op TV West. Het onderzoek leidde tot de identiteit van de nu aangehouden verdachten. Een officier van justitie verleende toestemming om te twee buiten heterdaad aan te houden. Na de aanhoudingen werden de woningen van de verdachten doorzocht. De twee worden naar verwachting donderdag 23 juli voorgeleid aan een rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Teamchef Henk Woppenkamp van Politie Bollenstreek-Noord is blij dat met deze aanhoudingen de vermoedelijke verdachten van de brutale overval zijn opgepakt. "Een zaak als deze heeft een enorme impact op de slachtoffers, maar ook op hun omgeving. Er zijn de afgelopen maanden meerdere enstige misdrijven gepleegd in Hillegom. Wij zitten daar als politie bovenop en stellen alles in het werk om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. Deze aanhoudingen zijn daarin een mooie stap".