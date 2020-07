Politie doet inval in drugspand Kobelaan

De politie stelde een onderzoek in en vrijdagavond, om ongeveer 18.00 uur besloot de politie een inval in het pand te doen. In de woning werden drie mannen aangetroffen in de leeftijd van 26-, 30- en 31 jaar oud. Zij zijn aangehouden omdat al direct bleek dat er in het pand activiteiten plaatsvonden met betrekking tot de verwerking en verpakking van verdovende middelen.