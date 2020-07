Politie zoekt aanrander op fiets

Rotterdam - De politie is op zoek naar een man die de afgelopen week drie vrouwen heeft aangerand aan de Lusthofstraat en het Zuster Hennekenplein. De vrouwen deden afgelopen week aangifte van aanranding, tijdens het fietsen, of het stallen van de fiets werden zij door een nog onbekende man op de billen geslagen. De man, die reed op een lichtgekleurde, rammelende fiets met zijtassen, sloeg vooral in de nacht rond 02.00 en 04.00 uur toe. Alle slachtoffers vertrokken vanuit het Centrum van Rotterdam. Op bijgevoegde beelden is de man te zien. De beelden zijn van slechte kwaliteit, maar de politie roept hem op zich te melden.